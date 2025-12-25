মোংলায় ৩৯ গির্জায় বড়দিনের প্রার্থনা

মোংলায় ৩৯ গির্জায় বড়দিনের প্রার্থনা
বড়দিন উপলক্ষ্যে মোংলার বিভিন্ন এলাকায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে উৎসব চলছে। মোংলার ৩৯টি গির্জায় চলছে প্রার্থনা। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে গির্জাগুলোতে প্রার্থনা করা হয়।
উৎসবকে ঘিরে খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের লোকজনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোংলা-রামপাল সংসদীয় আসনের বিএনপির এমপি প্রার্থী লায়ন ডক্টর শেখ ফরিদুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাওলানা শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, এনসিপির এমপি প্রার্থী মোল্লা রহমাতুল্লাহ ও মোংলা পৌর বিএনপির সভাপতি মো. জুলফিকার আলী। এছাড়া খ্রিস্ট পল্লীগুলোতে শোভা পাচ্ছে ব্যাপক আলোকসজ্জা। এদিকে এ উৎসব নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার সুমি বলেন, বুধবার বিকেলে ও সন্ধ্যায় বিভিন্ন গির্জা পরিদর্শন করা হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
আবু হোসাইন সুমন/এনএইচআর/এমএস