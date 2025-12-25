নাটোরে সড়কে গাছ ফেলে অটোরিকশায় ডাকাতি

নাটোরে সড়কে গাছ ফেলে অটোরিকশায় ডাকাতি
নাটোর শহরের বন বেলঘড়িয়া এলাকায় রাস্তায় গাছের ডাল ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে অটোরিকশার দুই যাত্রীর কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় ডাকাতরা।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোর শোয়া পাঁচটায় বেলঘড়িয়া নলডাঙ্গা সড়কে এই ঘটনা ঘটে।
ডাকাতির শিকার ভবানীগঞ্জের জুয়েল জানান, তারা নারায়ণগঞ্জ থেকে শ্যালকের বিয়ের উদ্দেশ্যে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাগমারা উপজেলার ভবানীগঞ্জ যাচ্ছিলেন। পথে নাটোর শহরের বন বেলঘড়িয়া বাইপাসে বাস থেকে নেমে তারা অটোরিকশায় ভবানীগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু বন বেলঘড়িয়া বাইপাস থেকে নলডাঙ্গা সড়কে ওঠার মাথায় সুপারি গাছ ফেলে ৪-৫ জনের একদল ডাকাত অটোরিকশার গতিরোধ করে। এসময় ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জুয়েলের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল কেড়ে নেয়। এসময় বাধা দিতে গেলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জুয়েল ও তার স্ত্রী আহত হন।
এ বিষয়ে নাটোর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম শফিক জানান, বিষয়টি তারা অবগত হয়েছেন। তবে থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়নি। পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত এবং আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।
রেজাউল করিম রেজা/এফএ/এএসএম