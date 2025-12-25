সোনারগাঁয়ে এক রাতে ৩ জায়গায় ডাকাতি

সোনারগাঁয়ে এক রাতে ৩ জায়গায় ডাকাতি
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে একরাতে পৃথক স্থানে তিনটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতির শিকার হয়েছেন তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া উদ্দেশ্যে আসা বিএনপির নেতাকর্মী ও কাতার প্রবাসীর একটি গাড়ি।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতে মহাসড়কের পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন, নয়াগাঁও এবং আষাঢিয়ারচর এলাকায় ডাকাতির শিকার হন ভুক্তভোগীরা।
এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৫) দুপুরে ভুক্তভোগী কাতার প্রবাসী রিফাতুজ্জামান বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় অভিযোগ করেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বুধবার রাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন কুমিল্লার লালমাই থানার বিএনপি নেতা শহীদ, বাবুল মেম্বার, মনির হোসেনসহ কয়েকজন। পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন এলাকায় তারা ডাকাতদের হামলার শিকার হন। তাদের গাড়ি ভাঙচুর করে নগদ টাকা, মোবাইল সেটসহ সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। হামলায় আহত হন বিএনপির পাঁচ নেতা।
একই রাতে আষাঢিয়ারচর এলাকায় আরেকটি গাড়ি বহরে থাকা বিএনপি নেতাদের ওপর হামলা করে তাদের সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যায় ডাকাতরা। ভোরে নয়াগাঁও এলাকায় ডাকাতদের কবলে পড়েন কাতার প্রবাসী রিফাতুজ্জামান।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে গাড়িতে থাকা তিনটি স্মার্টফোন, নগদ ৩০ হাজার ২০০ টাকা, প্রবাসীর পাসপোর্ট, বিমান টিকিটসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায়।
ভুক্তভোগী কাতার প্রবাসী রিফাতুজ্জামান বলেন, ‘ছুটি শেষে কাতার যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকার বিমানবন্দরে যাচ্ছিলাম। পথে সোনারগাঁয়ে ডাকাতদের কবলে পড়ি। তারা আমাদের মারধর করে সঙ্গে থাকা পাসপোর্ট, বিমান টিকিটসহ মূল্যবান কাগজপত্র, মোবাইল, টাকা-পয়সা লুট করে নিয়ে যায়। কাগজপত্র ছাড়া এখন কাতার যাওয়া অনিশ্চিত প্রায়।’
এ বিষয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জাগো নিউজকে বলেছেন, তিনটি ডাকাতির ঘটনার বিষয়ে আমার জানা নেই। তবে একটির বিষয়ে জানি। ৯৯৯ নম্বরে কল পেয়েছিলাম।
সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিবুল্লাহ জাগো নিউজকে বলেন, মহাসড়কে প্রবাসীর গাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। অন্য কোথায় ডাকাতির ঘটনা শুনেনি। কেউ অভিযোগ নিয়ে থানায় আসেননি।
মো. আকাশ/এসআর/জেআইএম