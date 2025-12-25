  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের আগমন ঘিরে প্রস্তুত জাতীয় স্মৃতিসৌধ

প্রকাশিত: ১০:০৪ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় স্মৃতিসৌধ

বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে তার আগমনকে ঘিরে সৌধ এলাকায় নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নেতাকর্মীদের মাঝে উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে। সড়ক-মহাসড়কে শোভা পাচ্ছে ফেস্টুন-ব্যানার।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও ঢাকা জেলা পুলিশ।

দীর্ঘ ১৭ বছর নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার বাংলার মাটিতে পা ফেলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দেশে ফেরার পর কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হন তিনি।

দলীয় সূত্র জানায়, পরিবার ও দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে শুক্রবার বিকেলে সাভারে যাবেন তারেক রহমান। জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন তিনি। তার আগমন ঘিরে এরইমধ্যে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি।

গণপূর্ত বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আনোয়ার খান আনু বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরেছেন। আমরা জানতে পেরেছি তিনি শুক্রবার বিকেলে জাতীয় স্মৃতিসৌধে আসবেন। এজন্য আমরা পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। এমনিতে স্বাভাবিক দিনে যেভাবে স্মৃতিসৌধ পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, ফুল দেওয়ার জন্য পরিচ্ছন্ন রাখা হয় সেটি করা হয়েছে। যেহেতু তিনি আসবেন, সম্ভাব্য যেসব এলাকা অতিথিরা ব্যবহার করবেন, সেই জায়গাগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে। পুরো কমপ্লেক্স পরিষ্কার করা হয়েছে।’

ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম, অপস ও ট্রাফিক উত্তর) আরাফাতুল ইসলাম বলেন, তারেক রহমানের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এক হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। সেখানে নিয়মিত পোশাকের পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশ, ডিবি, সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা নিয়োজিত থাকবেন।

