নিজ ঘরে পড়ে ছিল শ্রমিকের গলাকাটা মরদেহ

নিজ ঘরে পড়ে ছিল শ্রমিকের গলাকাটা মরদেহ
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে নিজ ঘর থেকে গলাকাটা অবস্থায় ফাইজুদ্দিন (৫০) নামের এক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জামশা ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ফাইজুদ্দিন ওই গ্রামের মৃত সামেজুদ্দিনের ছেলে। তিনি পেশায় মাটি কাটার শ্রমিক ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে স্থানীয় পথচারীরা একটি ঘর থেকে রক্ত বের হতে দেখেন। পরে তারা দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলে গলা কাটা অবস্থায় ফাইজুদ্দিনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি দ্রুত পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহতের ভগ্নিপতি আব্দুস সালাম জানান, পারিবারিক কলহের জেরে প্রায় এক মাস আগে ফাইজুদ্দিনের স্ত্রী শিউলি আক্তার তাদের দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়ি বলধারা ইউনিয়নের বেরুন্ডি গ্রামে চলে যান। এরপর থেকে ফাইজুদ্দিন একাই ওই ঘরে বসবাস করছিলেন। হত্যার খবর পেয়ে সন্ধ্যার দিকে স্ত্রী ও স্বজনরা ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ শনাক্ত করেন।
স্থানীয়রা জানান, স্ত্রী ও সন্তানদের বিচ্ছেদের পর ফাইজুদ্দিন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।
মাটি কাটা শ্রমিকদের সরদার তারেক জানান, স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ঘটনার একদিন আগে ফাইজুদ্দিন আইনজীবীর মাধ্যমে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছিলেন।
মরদেহের সুরতহাল তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. রেজাউল করিম ওয়ান জানান, নিহতের ডান কানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দ্রুত মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
এ বিষয়ে সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে এটিকে একটি হত্যাকাণ্ড বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।’
