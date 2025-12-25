  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুরের ৬ আসনে জামায়াতের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ

প্রকাশিত: ১০:৫৭ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
দিনাজপুরের ৬ আসনে জামায়াতের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ
দিনাজপুরের ৬ আসনে জামায়াতের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ/ছবি- সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুরের ৬টি আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এ সময় জেলা জামায়াতের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুরে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামের কার্যালয় থেকে তারা একযোগে এসে ফরম সংগ্রহ করেন।

দিনাজপুর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দিনাজপুর জেলা শাখার আমির অধ্যক্ষ মো. আনিছুর রহমানের নেতৃত্বে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা প্রার্থীরা হলেন, দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ- কাহারোল) মতিউর রহমান, দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আফজালুল আনম, দিনাজপুর-৩ (সদর) অ্যাডভোকেট মাইনুল আলম, দিনাজপুর-৪ (চিরিরবন্দর-খানসামা) আফতাব উদ্দিন মোল্লা, দিনাজপুর-৫ (পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী) আনোয়ার হোসেন। দিনাজপুর-৬ (বিরামপুর-নবাবগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-হাকিমপুর) আনোয়ারুল ইসলাম।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. জিলহাজ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দিনাজপুর জেলার ৬ আসনে জামায়াতের ৬ জন প্রার্থী রিটানিং কর্মকর্তার কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

এমদাদুল হক মিলন/এমআরএম

