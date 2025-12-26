তারেক রহমানের আগমনে মিরসরাইয়ে মিষ্টি বিতরণ

  2. দেশজুড়ে

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। এ সময় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলা সাহেরখালী ইউনিয়নে নেতা-কর্মীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এছাড়া উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা তারেক রহমানের আগমনকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন এবং দলীয় নানা স্লোগান দেন।

এ সময় বিএনপির নেতাকর্মীরা বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও মানুষের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এমন প্রত্যাশা থেকে এ আনন্দ আয়োজন।

বিএনপি নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী জাদু মিয়া বলেন, তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে। দীর্ঘদিন পর তারেক রহমানের নেতৃত্ব সরাসরি মাঠপর্যায়ে প্রতিফলিত হতে যাচ্ছে এতে গণতন্ত্রকামী মানুষের আশা নতুন করে জেগে উঠেছে। তার আগমন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে তারা বিশ্বাস করেন তিনি।

মিষ্টি বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা শাহজাহান খোকন, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী জাদু মিয়াসহ নেতৃবৃন্দ।

এর আগে সকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ১৭ বছরের নির্বাসন জীবনের অবসান ঘটিয়ে এক সন্ধিক্ষণে দেশে ফিরছেন।

