  2. দেশজুড়ে

বরিশালে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ১২:৫৫ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বরিশালে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড

বরিশালে চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

এদিকে হঠাৎ করেই বরিশালে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ। শীতের পাশাপাশি বইছে হিমেল বাতাস। ফলে জেলায় শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। কনকনে ঠান্ডায় প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন কেউ।

বরিশাল আবহাওয়া অফিসে সিনিয়র আবহাওয়া পর্যবেক্ষক মাজাহারুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ‘সকালে এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার ১২ দশমিক ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল। সেসময় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল।’

এদিকে বেলা ১২টার পর্যন্ত বরিশালের কোথাও সূর্যের দেখা মেলেনি। এ সময় পুরো জেলা ছিল হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন। বেলা ১২টার পর বিভিন্ন স্থানে সূর্যের দেখা মিলেছে।’

সকালে শীতের তীব্রতায় খেটে খাওয়া মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রভাব পড়তে দেখা গেছে। নগরীর বাংলাবাজার এলাকার অটোরিকশা চালক রানা জানান, গত দুই তিনদিন ধরে বরিশালে এমন ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করছে। রাস্তায় লোকজনও তেমন বের হচ্ছে না। এতে গাড়ি চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে। ফলে আয় রোজগার কমে গেছে।

আবহাওয়া পর্যবেক্ষক মাজাহারুল ইসলাম বলেন, আগামী কয়েকদিন এমন আবহাওয়া অব্যাহত থাকতে পারে। ডিসেম্বরের এ সময়ে এমন আবহাওয়া স্বাভাবিক। তবে কোনো শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা নেই।

শাওন খান/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।