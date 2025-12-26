  2. দেশজুড়ে

বুড়িগঙ্গায় লঞ্চের ধাক্কায় বাল্কহেডের দুই শ্রমিক নিখোঁজ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় লঞ্চের ধাক্কায় বালুভর্তি একটি বাল্কহেডের দুই শ্রমিক নদীতে পড়ে নিখোঁজ হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) ভোরে বুড়িগঙ্গা নদীর ধর্মগঞ্জ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, বালুভর্তি একটি বাল্কহেড মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সুন্দরবন নামে একটি লঞ্চ ধর্মগঞ্জ এলাকায় ওই বাল্কহেডটিকে ধাক্কা দেয়। তখন বাল্কহেড থেকে দুজন শ্রমিক নদীতে পড়ে যায়। এরপর থেকে তারা নিখোঁজ রয়েছে।

ফতুল্লার বক্তাবলী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রকিবুজ্জামান বলেন, ‘ধর্মগঞ্জ এলাকায় বালুভর্তি বাল্কহেডের সঙ্গে লঞ্চের ধাক্কায় বাল্কহেড থেকে দুই শ্রমিক নদীতে নিখোঁজ রয়েছে। নিখোঁজদের উদ্ধারে নৌপুলিশ কাজ করছে।’

মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ/জেআইএম

