  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জ সীমান্ত থেকে ২৪ ইলেকট্রিক ডেটোনেটর উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০২:২৪ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জ সীমান্ত থেকে ২৪ ইলেকট্রিক ডেটোনেটর উদ্ধার

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর সীমান্ত থেকে বিস্ফোরক তৈরির ২৪টি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর (ডিভাইস) উদ্ধার করেছেন বিজিবি। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে এমন তথ্য নিশ্চিত করেন সুনামগঞ্জ-২৮ বিজিবির অধিনায়ক জাকারিয়া কাদির।

বিজিবির তথ্যমতে, উপজেলার চারাগাঁও সীমান্তের মাইজগাঁওয়ে ২৪টি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর পলিথিনে মুড়িয়ে খড়কুটো দিয়ে ডেকে রাখা হয়েছিল। সকাল ৮টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিজিবি বিস্ফোরক ডিভাইস উদ্ধার করে।

সুনামগঞ্জে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের-২৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ একে এম জাকারিয়া কাদির বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নাশকতার জন্য এগুলো আনা হতে পারে। এজন্য সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এসবের পেছনে কারা থাকতে পারে, কী কারণে আনা হয়েছিল এ বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

লিপসন আহমেদ/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।