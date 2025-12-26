বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল
ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেই জামায়াতে যোগদান
জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিলেন কিশোরগঞ্জের ভৈরবের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের সাবেক জিএস মো. রফিকুল ইসলাম। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের হাতে ফুল দিয়ে দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি।
জানা যায়, শুক্রবার বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রফিকুল ইসলাম। এসময় তিনি জামায়াতের নীতি ও আদর্শ, দেশপ্রেম এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবিচল অবস্থানের প্রতি আস্থা ও সন্তোষ প্রকাশ করে সংগঠনের প্রাথমিক সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করেন।
এ বিষয়ে জাগো নিউজকে তিনি জানান জানান, দেশে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেই তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি ইসলামী মূল্যবোধ, দেশের স্বার্থ এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করার কথাও জানান।
উল্লেখ্য, মো. রফিকুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের জিএস ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে কুলিয়ারচর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে সরাসরি অপারেশনে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর তিনি কিশোরগঞ্জে বেশ কয়েক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এগুলো মধ্যে রয়েছে, ফাতেমা রমজান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহীদ আরবুর রহমান কিন্ডারগার্টেন, মুর্শিদ মুজিব উচ্চ বিদ্যালয়, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ এবং হালিমা সাদিয়া মহিলা মাদ্রাসা।
