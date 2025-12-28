  2. দেশজুড়ে

৪ ঘণ্টা পর পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু

প্রকাশিত: ০৮:২৬ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘন কুয়াশার কারণে প্রায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাত ২টা ১৫ মিনিট থেকে পদ্মা নদীতে কুয়াশার ঘনত্ব কমে গেলে পুনরায় এ রুটে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়।

এরআগে শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে পদ্মা নদীতে কুয়াশার ঘনত্বের কারণে চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগু‌লো অস্পষ্ট হয়ে যা‌ওয়ায় দুর্ঘটনারোধে বিআইড‌ব্লিউটি‌সি কর্তৃপক্ষ ফে‌রি চলাচল বন্ধ করে দেয়।

এদিকে দীর্ঘসময় ফে‌রি চলাচল বন্ধ থাকায় নদী পারের অপেক্ষায় পাটুরিয়া ঘাট প্রান্তের সড়কে সি‌রিয়ালে আটকা পড়ে‌ বেশ কিছু যানবাহন। এসময় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েন যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) আরিচা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম জানান, নদীতে কুয়াশার ঘনত্ব কমে যাওয়ায় রাত ২টা ১৫ মিনিটে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু করা হয়েছে। এর আগে ঘন কুয়াশার কারণে রাত ৯টা ৫০ মিনিট থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল।

