কুয়াশায় আরিচা-কাজিরহাট রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

কুয়াশায় আরিচা-কাজিরহাট রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ
ঘন কুয়াশায় যমুনা নদীর আরিচা-কাজিরহাট নৌপথের মার্কিং চ্যানেল ঢেকে যাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাত ৯টার পর থেকে এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিআইডব্লিউটিএর কাজিরহাট ঘাট কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) মো. ফয়সাল।
তিনি জানান, পাবনাসহ উত্তরের জেলাগুলোতে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। এর ফলে সন্ধ্যা নামলেই কুয়াশায় ঢেকে যায় চারদিক। বিশেষ করে নদীতে এ কুয়াশার তীব্রতা বেশি। কুয়াশায় নৌপথের মার্কিং চ্যানেল ঢেকে যাওয়ায় ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।
বিআইডব্লিউটিএর এ কর্মকর্তা বলেন, কাজিরহাট ঘাটে এখন কোনো ফেরি নেই। কুয়াশার কারণে আরিচা থেকে নতুন করে ফেরি ছাড়া হচ্ছে না। কুয়াশা না কাটা অবধি ফেরি চলাচল বন্ধ থাকবে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এফএ/এএসএম