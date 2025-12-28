ভোলায় ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ৩
ভোলার বোরহানউদ্দিনে ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরও চারজন।
নিহতরা হলেন, জেলার লালমোহন উপজেলার ভেদুনিয়া গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে মো. মিজান ও আরেক রিয়াজ উদ্দিন। কিন্তু রিয়াজ উদ্দিনের ঠিকানা পাওয়া যায়নি। তবে একজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার মানিকারহাট বাজার সংলগ্ন ভোলা-চরফ্যাশন সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, লালমোহন থেকে যাত্রী নিয়ে ভোলা সদরের দিকে রওনা করে সিএনজিটি। পরে বোরহানউদ্দিন উপজেলার মানিকারহাট বাজার সংলগ্ন মাদ্রাসার মোড় এলাকায় আসলে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিতে থাকায় তিন যাত্রী ঘটনাস্থলে নিহত হন। আহত হন অন্তত চারজন। আর সিএনজিটি দুমরে মুচড়ে যায়। এরপর স্থানীয়রা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে বোরহানউদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।
বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত চলছে।
