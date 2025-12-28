সিদ্ধিরগঞ্জ
হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছেন ছাত্র-জনতা। ফলে মহাসড়কের উভয় লেনে যানজট সৃষ্টি হয়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় মহাসড়কের সাইনবোর্ডে অবস্থান নেন তারা।
সরেজমিনে দেখা গেছে, ৪০-৪৫ জন ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে মহাসড়কের সাইনবোর্ডে জড়ো হয়ে হাদি হত্যার বিচারের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এসময় তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে বিভিন্ন জ্বালাময়ী স্লোগান দেন। অবরোধকারী জনতাকে অ্যাম্বুলেন্স ব্যতীত অন্যান্য যানবাহন আটকে রাখতে দেখা যায়।
আন্দোলনে থাকা জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক নীরব রায়হান জানান, ওসমান হাদি বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের ডাকা বিভাগীয় কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করে আমরা নারায়ণগঞ্জবাসী মাঠে নেমেছি। হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়ে যাবো।
গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় সন্ত্রাসী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর শহীদ হন।
