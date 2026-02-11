নিষেধাজ্ঞা ভেঙে প্রচারণা
টাঙ্গাইল-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর দুই কর্মীকে জরিমানা
টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘণ করে নির্বাচনি প্রচারণা চালানোয় স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেলের দুই কর্মীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম উপজেলার কালিয়া ইউনিয়নের কচুয়া এলাকায় এ জরিমানা করেন।
এ বিষয়ে সখীপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আবদুল্লাহ আল রনী বলেন, আচরণবিধি লঙ্ঘণ করে নির্বাচনি প্রচার করায় দুই কর্মীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নির্বাচনের শেষদিনে কেউ প্রচারণা করতে পারে না। এ ধরনের অভিযান রাতেও অব্যাহত থাকবে।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল সাড়ে ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরু হবে, চলবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।
