ঘন কুয়াশায় ঢাকা-বরিশাল নৌরুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-বরিশাল নৌরুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ
ঘন কুয়াশা আর ডুবো চরের কারনে বরিশাল থেকে ঢাকাগামী ৪টি লঞ্চ ও অভ্যন্তরীণ রুটের যাত্রীবাহী লঞ্চ এর যাত্রা বাতিল করেছে বরিশাল বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরিশাল নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক বিভাগের উপ-পরিচালক মো. সোলায়মান হোসেন।
তিনি বলেন, ঢাকা থেকে দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে বরিশাল থেকে সব রুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।
জানা গেছে, ঘন কুয়াশা আর ডুবো চরের কারনে বরিশাল থেকে ঢাকাগামী লঞ্চগুলো প্রায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। এ কারণে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকবে।
শাওন খান/এনএইচআর/এমএস