সিরাজগঞ্জে ৩০১ বস্তা সার জব্দ, জরিমানা
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে এক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৩০১ বস্তা সার জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় অবৈধ মজুতদারকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও জব্দকৃত সার ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৫৫৪ টাকা নিলামে বিক্রি করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার নাটুয়াপাড়া যমুনা নদীর ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব সার জব্দ ও জরিমানা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। তিনি জানান, চরের কৃষকদের জিম্মি করে অবৈধ সার ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসছিল। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২২ বস্তা টিএসপি, ১০১ বস্তা ডিএপি, ৮৮ বস্তা এমওপি ও ৯০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করে নিলামে বিক্রি করা হয়। এছাড়া সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ ভঙ্গের কারণে বকুল শেখ নামের একজনকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
এসময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম, নাটুয়ারপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) আতিক ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এম এ মালেক/এফএ