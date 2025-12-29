রাজবাড়ীর দুই আসনে ভোটার বেড়েছে ৫৭ হাজার

রাজবাড়ীর দুই আসনে ভোটার বেড়েছে ৫৭ হাজার
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটার সংখ্যা তুলনায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ীর দুইটি সংসদীয় আসনে অর্ধলক্ষাধিক ভোটার বেড়েছে। এছাড়া নতুন করে যোগ হয়েছে ৪টি ভোটকেন্দ্র।
রাজবাড়ী জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ী-১ (২০৯) (রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ) আসনের মোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে ৪ লাখ ৩০ হাজার ২১৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১৬ হাজার ১৪৯ জন, মহিলা ২ লাক ১৪ হাজার ৫৮ জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৮ জন। এই আসনে ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১৫৬টি।
অপরদিকে রাজবাড়ী-২ (২১০) (পাংশা, বালিয়াকান্দি ও কালুখালী) আসনের মোট ভোটার রয়েছে ৫ লাখ ৫৯ হাজার ৬৯৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৮৫ হাজার ৬০৯ জন, মহিলা ২ লাখ ৭৪ হাজার ৭৯ জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটর ৫ জন। এ আসনে ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১৯৮টি। আসনের বালিয়াকান্দিতে ১টি, কালুখালীতে ১টি ও পাংশায় ২টি নতুন ভোট কেন্দ্র করা হয়েছে।
হিসাব অনুযায়ী, এবার রাজবাড়ী-১ আসনে ভোটার বেড়েছে ২৬ হাজার ৩৪ জন ও রাজবাড়ী-২ আসনে বেড়েছে ৩১ হাজার ৩৭৪ জন। দুই আসন মিলিয়ে জেলায় মোট ভোটার বেড়েছে ৫৭ হাজার ৪০৮ জন।
রাজবাড়ী জেলা নির্বাচন অফিসার সেক মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন ৪টি নতুন ভোট কেন্দ্রসহ ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
