বান্দরবানে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিএনপি প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী

বান্দরবানে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিএনপি প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী
বান্দরবানের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৩০০ নম্বর পার্বত্য বান্দরবান আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম আরা রিনির হাতে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
এসময় বান্দরবান জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু তালেব, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক অধ্যাপক ওসমান গনি ও যুগ্ম-আহ্বায়ক সাচ প্রু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মনোনয়নপত্র জমা শেষে সাচিং প্রু জেরী বলেন, বান্দরবানের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আমি এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছি।
তিনি আরও বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আশা করি জনগণ আমার পক্ষে রায় দেবে।
এদিকে বিএনপি মনোনয়ন সাচিং প্রু জেরী ছাড়াও জামায়াতে ইসলামী থেকে জেলা নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আবুল কালাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মো. আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় পার্টি (কাদের) থেকে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জাফর মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ও এনসিপি থেকে আবু সাঈদ শাহা সুজাউদ্দিন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।
তবে এখন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কেবল বিএনপি প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী।
