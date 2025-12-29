  2. দেশজুড়ে

ঠাকুরগাঁও-১

ভ্যানে চড়ে এসে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জামায়াত প্রার্থী দেলাওয়ার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ভ্যানে চড়ে এসে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জামায়াত প্রার্থী দেলাওয়ার

ঠাকুরগাঁও-১ (সদর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. দেলাওয়ার হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে ভ্যানে করে এসে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ইসরাত ফারজানার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তিনি।

মো. দেলাওয়ার হোসেন বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসন যদি নির্বাচনের আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে পারে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি হয়, তাহলে একটি উৎসবমুখর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষ থেকে মোট ২৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে ৩ জন, ঠাকুরগাঁও-২ আসনে ১০ জন এবং ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে ১১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন।

তানভীর হাসান তানু/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।