  2. দেশজুড়ে

বগুড়া-৭

খালেদা জিয়ার টিপসই দেওয়া মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার টিপসই দেওয়া মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নেতারা
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। পাশে টিপসই দেওয়া মনোনয়নপত্র

কারাবন্দি জীবন আর দীর্ঘ অসুস্থতার ধকল সামলে আবারও ভোটের লড়াইয়ে ফিরছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। তবে শারীরিক অবস্থার কারণে এবার নিজের নির্বাচনি মনোনয়নপত্রে সইয়ের বদলে ‘টিপসই’ দিয়েছেন তিনি।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য খালেদা জিয়ার পক্ষে বগুড়া-৭ আসনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন দলের নেতারা। চেয়ারপারসনের শারীরিক ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে তিনটি আসনেই বিকল্প প্রার্থী প্রস্তুত রেখেছে বিএনপি।

বগুড়া জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে দুপুরে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু। এসময় বেগম খালেদা জিয়ার আসনের বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা তার সঙ্গে ছিলেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু সাংবাদিকদের বলেন, ‌‘ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) বর্তমানে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ, তবে তিনি ইশারা দিচ্ছেন। তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এবার মনোনয়নপত্রে তিনি নিজেই টিপসই দিয়েছেন।’

খালেদা জিয়া এবার বগুড়া-৭, ফেনী-১ এবং দিনাজপুর-৩ আসন থেকে নির্বাচন করেছেন। তার জন্য নির্ধারিত তিনটি আসনেই ডামি বা বিকল্প প্রার্থী রেখেছে দল।

দলীয় সূত্র জানায়, খালেদা জিয়ার মনোনয়ন কোনো কারণে বাতিল হলে বা তিনি অসুস্থতার কারণে লড়তে না পারলে এসব আসনে বিকল্প প্রার্থীরাই হবেন ধানের শীষের কান্ডারি।

বগুড়া-৭ (গাবতলী): এই আসনে খালেদা জিয়ার বিকল্প হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোরশেদ মিল্টন। আজই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে।

খালেদা জিয়ার টিপসই দেওয়া মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নেতারা

দিনাজপুর-৩ (সদর): এই আসনে বিকল্প প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন সাবেক পৌর মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম।

ফেনী-১ (ফুলগাজী-পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া): এখানে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী, আইনি জটিলতা এড়াতে বিকল্প প্রার্থীরা প্রাথমিকভাবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিচ্ছেন।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে বর্তমানে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। গত ২৩ নভেম্বর থেকে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তার শরীরে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ (ইনফেকশন) রয়েছে।

এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু বলেন, ‘তারেক রহমানকে আমরা বগুড়ায় আসার অনুরোধ করেছিলাম। তবে মায়ের অসুস্থতার কারণে তিনি এখনই আসতে পারছেন না। তিনি আরও কিছুদিন পর বগুড়ায় ফিরবেন বলে আমাদের জানিয়েছেন।’

সুষ্ঠু ভোট হলে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন দলটির তৃণমূল ও কেন্দ্রীয় নেতারা।

এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।