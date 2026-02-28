অতিরিক্ত মূল্যে ফল বিক্রি, ৫ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ এএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
যশোরের অভয়নগরে অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি ও মূল্যতালিকা না থাকায় পাঁচ ব্যবসায়ীকে সাড়ে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকালে উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশীষ কুমার বসু।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে এই পাঁচ ফলের দোকানে নির্ধারিত মূল্যতালিকা পাওয়া যায়নি। এছাড়া তারা অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি করছিলেন।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশীষ কুমার বসু বলেন, ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৯ ধারায় পাঁচজন ফল ব্যবসায়ীকে ১৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনজনকে ৩ হাজার করে ৯ হাজার টাকা, একজনকে ৫ হাজার টাকা ও অপর একজনকে এক হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি জানান, ভোক্তার অধিকার নিশ্চিতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

