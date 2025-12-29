দিনাজপুর-৩ আসনে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা

দিনাজপুর-৩ আসনে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা
দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির নির্বাহী সদস্য সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার সময় তিনি জেলা রিটানিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলামের কাছে এই মনোনয়নপত্র জমা দেন। তবে এ সময় তার সঙ্গে বিএনপির জেলা কমিটির কোনো নেতৃবৃন্দকে দেখা যায়নি।
এর আগে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে এই আসনে থেকেই বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলাল, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহম্মেদ কচি, সিনিয়র সহসভাপতি মো. মোকারম হোসেনসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীরা।
মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমাকে দলীয় হাইকমান্ড থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে জমা দিতে বলা হয়েছে। আমি নির্দেশনা অনুযায়ী, আজ মনোনয়নপত্র জমা দিলাম।
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জিলহাজ উদ্দিন সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম মনোনয়নপত্র জমা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
