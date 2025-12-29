  2. দেশজুড়ে

বিজেপি কার্যালয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলার অভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজেপি কার্যালয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলার অভিযোগ

ভোলায় জাতীয় পার্টি (বিজেপি) কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

রোববার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ভোলার নতুন বাজার এলাকায় জেলা জাতীয় পার্টি (বিজে‌পি) অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ছাত্রদল নেতা সিফাত হত্যার প্রতিবাদ মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এ ঘটে।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আল আমিন অভিযোগ করেন, মিছিলটি নতুন বাজার এলাকায় বিজেপি অফিসের সামনে পৌঁছালে সেখান থেকে মিছিল লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হলে বিক্ষুব্ধ জনতা বিজেপি অফিসে হামলা চালায়।

বিজেপি কার্যালয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলার অভিযোগ

অপরদিকে জাতীয় পার্টির (বিজেপি) অঙ্গসংগঠন স্বেচ্ছাসেবক পার্টির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সামছুল আলম এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমাদের পার্টি অফিস বন্ধ ছিল। বিজেপির ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিএনপি পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে। আমরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার।

এ বিষয়ে ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গু‌লি ছোড়ে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বিজে‌পি অ‌ফিস হামলা হয়ে কিন্তু কেমন ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে সেটা এখনও আমরা নিশ্চিত নয়।

তিনি আরও জানান, ককটেল বিস্ফোরণের মতো আমরা শব্দ শুনেছি। কিন্তু কে বা কারা ঘটিয়েছে সেটা এখনও আমরা নি‌শ্চিত হতে পারিনি।

জুয়েল সাহা বিকাশ/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।