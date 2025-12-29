শরীয়তপুরের তিন আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন যারা

শরীয়তপুরের তিন আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ে শরীয়তপুরের তিনটি আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ২৪ প্রার্থী।
তাদের মধ্যে দলীয় প্রার্থী ২০ জন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন ৪ জন। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
শরীয়তপুর-১
পালং-জাজিরা উপজেলা নিয়ে গঠিত সংসদীয় আসন-১। এই আসনে মোট ৯ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
তারা হলেন- বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ আসলাম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. মোশারফ হোসেন মাসুদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মনোনীত প্রার্থী জালালুদ্দীন আহমদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী মো. তোফায়েল আহমেদ, গণ অধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, নাগরিক ঐক্যের মনোনিত প্রার্থী নুরুল ইসলাম, এনসিপির প্রার্থী আব্দুর রহমান, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির নূর মোহাম্মদ মিয়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
শরীয়তপুর-২
নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার আংশিক নিয়ে গঠিত সংসদীয় আসন। এই আসনে থেকে মোট ১১ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
তারা হলেন- বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সভাপতি সফিকুর রহমান কিরণ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা.মাহমুদ হোসেন বকাউল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী ইমরান হোসেন, খেলাফত আন্দোলনের প্রার্থী মাহমুদুল হাছান, গণ অধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী আখতারুজ্জামান সম্রাট, জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী দবির হোসেন শেখ, জনতার দলের প্রার্থী পারভেজ মোশারফ, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ফারহানা কাদির রহমান, আলমগীর হোসেন, নাসির বন্দুকছি।
শরীয়তপুর-৩
শরীয়তপুরের ডামুড্যা ও গোসাইরহাট উপজেলা নিয়ে গঠিত সংসদীয় আসন-৩। এই আসন থেকে মোট ৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
তারা হলেন- বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক একান্ত সচিব মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ আজাহারুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী হানিফ মিয়া ও জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হান্নান।
