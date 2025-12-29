গাজীপুর-৩
৭১ লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক বিএনপির প্রার্থী বাচ্চু
গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপি থেকে ধানের শীষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।
নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় রফিকুল ইসলাম বাচ্চু উল্লেখ করেছেন তার পেশা শিক্ষকতা ও চিকিৎসক। তার স্থাবর সম্পত্তি থেকে আয় এক লাখ ৮০ হাজার টাকা। আর শিক্ষকতা ও চিকিৎসক হিসেবে তার বার্ষিক আয় সাত লাখ ২৫ হাজার ৩৩৩ টাকা। ব্যাংকে আমানত রয়েছে ১৩ হাজার ৭৩৫ টাকা। তার স্থাবর-অস্থাবর মোট সম্পত্তির মূল্য ৭১ লাখ ২ হাজার ২১৭ টাকা।
সম্পত্তি ও দায়ের মধ্যে অস্থাবর সম্পদ হিসেবে নগদ টাকা রয়েছে ২০ লাখ ৪৮ হাজার ৭২৪ টাকা। ব্যাংকে জমা রয়েছে চার লাখ ৫৫ হাজার ৪৯৩ টাকা। যার মোট পরিমাণ ২৫ লাখ ৪ হাজার ২১৭ টাকা। স্থায়ী আমানত ও শেয়ার রয়েছে ২৬ লাখ টাকা। সোনা রয়েছে ২০ ভরি, ইলেকট্রনিক পণ্য ২০ হাজার টাকা, আসবাবপত্র রয়েছে ২০ হাজার টাকা। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওনা ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। তার অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ মোট ৬৫ লাখ ৩ হাজার ২১৭ টাকা।
বাচ্চুর স্থাবর স্পত্তির মধ্যে পৈতৃক সম্পদ (অবণ্টিত) সোয়া ৮ শতাংশ। তার রয়েছে ৮৩ বর্গফুটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট, যার মূল্য পাঁচ লাখ ৭১ হাজার ৫০০টাকা। তার স্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্য দেখিয়েছেন পাঁচ লাখ ৯৯ হাজার টাকা।
বিএনপি নেতা বাচ্চুর বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইন, বিস্ফোরকসহ মোট তিনটি মামলা ছিল। এসব মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন।
ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর একমাত্র ছেলে বেসরকারি চাকরি করেন। স্ত্রীর পেশা শিক্ষকতা।
