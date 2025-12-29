ঠাকুরগাঁওয়ের তিন আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন যারা

ঠাকুরগাঁওয়ের তিন আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন যারা
ঠাকুরগাঁও জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ২৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
এদিন সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঠাকুরগাঁও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. ওয়ালিউল্লাহ।
জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঠাকুরগাঁও-১ আসনে ৩ জন, ঠাকুরগাঁও-২ আসনে ১০ জন এবং ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে ১১ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন।
ঠাকুরগাঁও-১
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছেন ৩ প্রার্থী।
তারা হলেন- বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাওলানা দেলোয়ার হোসেন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার সভাপতি ডা. হাফেজ মোহাম্মদ খাদেমুল ইসলাম।
ঠাকুরগাঁও-২
এ আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন ১০ জন। এর মধ্যে ৮ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
তারা হলেন- বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও ড্যাবের সাবেক মহাসচিব ডা. আব্দুস সালাম, বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ঢাকা কলেজের সাবেক ভিপি এবং সাবেক সংসদ সদস্য জেড মর্তুজা চৌধুরী তুলা, জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাওলানা আব্দুল হাকিম, জাতীয় পার্টির নূরুন নাহার বেগম, গণঅধিকার পরিষদের ফারুক আহম্মদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ রেজাউল করিম, এবি পার্টির মো. নাহিদ রানা এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মো. সাহাবুদ্দিন আহমেদ।
ঠাকুরগাঁও-৩
এ আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন ১১ জন। এর মধ্যে ১০ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
তারা হলেন- বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান, জাতীয় পার্টির মো. হাফিজ উদ্দীন, জামায়াত মনোনীত মিজানুর রহমান, গণঅধিকার পরিষদের মামুনুর রশিদ মামুন, সিপিবির প্রভাত সমীর শাহজাহান আলম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আল আমিন, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির মনোনীত কমলা কান্ত রায়, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মনোনীত এস. এম. খলিলুর রহমান, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির মনোনীত আবুল কালাম আজাদ এবং একমাত্র নারী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোছা. আশা মনি।
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. ওয়ালিউল্লাহ আরও জানান, ২৮ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত জেলার তিনটি আসনে মোট ২৪ প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন। পরদিন ২৯ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
