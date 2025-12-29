রাজবাড়ীর দুই আসনে ১৬ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা
এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের লক্ষে রাজবাড়ীর দুইটি সংসদীয় আসনে ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন । তাদের মধ্যে দলীয় ১৩ ও স্বতন্ত্র ৩ জন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাত ৭টার দিকে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক ও জেলা রির্টানিং অফিসার সুলতানা আক্তার এ তথ্য জানান।
রাজবাড়ী-১ (২০৯) (রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ)
এ আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিসহ ৪ প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, রাজবাড়ী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, জেলা জামায়াতের আমির অ্যাড. নূরুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি অ্যাড. খোন্দকার হাবিবুর রহমান বাচ্চু, জেলা জাকের পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস।
রাজবাড়ী-১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে ৪ লাখ ৩০ হাজার ২১৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১৬ হাজার ১৪৯ জন, মহিলা ২ লাখ ১৪ হাজার ৫৮ জন ও হিজড়া ভোটার ৮ জন এবং ভোট কেন্দ্র রয়েছে ১৫৬ টি।
এদিকে রাজবাড়ী-২ (২১০) (পাংশা, বালিয়াকান্দি ও কালুখালী)
এ আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদ, জাতীয় পার্টিসহ ১২ প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।
তারা হলেন, বিএনপির রাজবাড়ী জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর-রশিদ, স্বতন্ত্র বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মো. নাসিরুল হক সাবু, স্বতন্ত্র বিএনপি নেতা মো. মুজাহিদুল আলম, জামায়াতের জেলা জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ, জাতীয় পার্টির মো. সফিউল আজম খান, খেলাফত মজলিসের কাজী মিনহাজুল আলম, গণঅধিকার পরিষদের জাহিদ শেখ, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জামিল হিজাজী, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট জেলা কমিটির সভাপতি মো. আব্দুল মালেক মন্ডল, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন কালুখালী উপজেলা সভাপতি মোহা. আব্দুল মালেক, খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, স্বতন্ত্র সোহেল মোল্লা।
রাজবাড়ী-২ আসনের মোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে ৫ লাখ ৫৯ হাজার ৬৯৩ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৮৫ হাজার ৬০৯ জন, মহিলা ২ লাখ ৭৪ হাজার ৭৯ জন ও হিজড়া ৫ জন এবং ভোট কেন্দ্র রয়েছে ১৯৮টি। এই আসনের বালিয়াকান্দিতে ১টি, কালুখালীতে ১টি ও পাংশায় ২টি নতুন ভোট কেন্দ্র করা হয়েছে।
রুবেলুর রহমান/এনএইচআর