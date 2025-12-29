ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় কাজ করবো: হাসনাত আবদুল্লাহ

ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় কাজ করবো: হাসনাত আবদুল্লাহ
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রার্থী ও দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেলে দেবিদ্বার উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন জামায়েত নেতা সাইফুল ইসলাম শহীদ, যিনি দলের সিদ্ধান্তের কারণে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।
এছাড়াও শহীদ পরিবারের সদস্য, জোট নেতারা ও দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
মনোনয়ন জমা শেষে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, ইনসাফের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় কাজ করবো। ফ্যাসিবাদের কারণে দীর্ঘ ১৭ বছরে আমাদের মৌলিক মানবিক অধিকার বঞ্চিত হয়েছে, গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হয়েছে, অর্থনৈতিক টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে আমরা গিয়েছি। সে জায়গা থেকে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি, একই সঙ্গে ভোটাধিকার নিশ্চিত হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন শরিফ ওসমান হাদি। রাষ্ট্রের স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে যেনো ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়, এটি আমাদের লক্ষ্য। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোটের যে মনোভাব সেটি আমরা প্রতিষ্ঠিত রাখবো। একই সঙ্গে ইনসাফের প্রশ্নে আমাদের আনকম্প্রমাইজিং অবস্থান থাকবে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর