কুমিল্লার ১১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১০৭ জন

কুমিল্লার ১১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১০৭ জন
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ে কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১০৭ প্রার্থী। তাদের মধ্যে দলীয় ৯০ জন এবং স্বতন্ত্র ১৭ জন।
কুমিল্লা জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার মু. রেজা হাসান রাত সাড়ে ১১টায় জাগো নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপির ১৩ জন, জামায়াতের ১০, এনসিপির ১ জন, জাতীয় পার্টির ৭ জন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ১১ জন, খেলাফত মজলিসের ৫ জন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ২ জন, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির ২ জন, গণঅধিকার পরিষদের ৪ জন, এবি পার্টির ৩ জন, জাসদের ২ জন, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের ৩ জন, এনপিপির ১ জন, জন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির ১ জন, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের ২ জন, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির ১ জন, মুক্তি জোটের ৪ জন, ইসলামী ঐক্যজোটের ২ জন, আমজনতার দল ৩ জন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের ৩ জন, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের ১ জন, এনডিএম এর ১ জন, গণফ্রন্টের ১ জন, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোটের ১ জন, জেএসডির ১ জন, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের ১ জন এবং স্বতন্ত্র ১৭ জন।
কুমিল্লা -১ (দাউদকান্দি ও মেঘনা) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য খন্দকার মারুফ হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর মনিরুজ্জামান বাহলুল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বশির আহমেদ, খেলাফত মজলিসের সৈয়দ আব্দুল কাদের (জামাল), জাতীয় পার্টি সৈয়দ মো. ইফতেকার আহসান, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির মো. আবুল কালাম, এবি পার্টির মো. শফিউল বাসার, জাসদের বড়ুয়া মনোজিত ধীমান, স্বতন্ত্র ওমর ফারুক, কাজী মো. ওবায়েদ ও আবু জায়েদ আল মাহমুদ।
কুমিল্লা-২ (হোমনা ও তিতাস) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য নাজিম উদ্দিন মোল্লা, জাতীয় পার্টি মো. আমির হোসেন ভূঁইয়া, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মো. আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের আবদুস সালাম, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির মো. শাহাব উদ্দিন, স্বতন্ত্র আবদুল মতিন (বিএনপি), মো. রমিজ উদ্দিন ও মো. মনোয়ার হোসেন।
কুমিল্লা -৩ (মুরাদনগর) আসনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ ইউসুফ হাকিম সোহেল, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. খোরশেদ আলম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আহমদ আবদুল কাইয়ুম, এনডিএম এর রিয়াজ মো. শরীফ, আমজনতার দল চৌধুরী রকিবুল হক, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মো. শরীফ উদ্দিন সরকার, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির মো. এমদাদুল হক ও গণঅধিকার পরিষদের মো. মনিরুজ্জামান।
কুমিল্লা -৪ (দেবিদ্বার) আসনে বিএনপির মনজুরুল আহসান মুন্সী, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক মো. আবুল হাসনাত (হাসনাত আব্দুল্লাহ), গণঅধিকার পরিষদ মো. জসিম উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ম.আ.করিম, আমজনতার দল মো. মাসুদ রানা, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের গাজী ইরফানুল হক সরকার, খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোফাজ্জল হোসেন।
কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপির মো. জসিম উদ্দিন, জামায়াতে ইসলামীর মো. মোবারক হোসেন, এবি পার্টির ব্যারিস্টার জোবায়ের আহমেদ, জেএসডির শিরিন আক্তার, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের আবুল কালাম ইদ্রীস, জাতীয় পার্টির এমরানুল হক, ইনছানিয়াত বাংলাদেশের তানজিল আহমেদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রাশেদুল ইসলাম, এনপিপির মো. আবুল বাশার ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির আবদুল্লাহ আল কাফি।
কুমিল্লা-৬ (আদর্শ সদর উপজেলা, সদর দক্ষিণ উপজেলা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ও কুমিল্লা সেনানিবাস) আসনে বিএনপির মনিরুল হক চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, স্বতন্ত্র হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন (বিএনপি), বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মো. মাসুম বিল্লাহ, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মো. ইয়াছিন, এবি পার্টির মিয়া মোহাম্মদ তৌফিক, জেএসডির ওবায়দুল কবীর মোহন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. হারুনুর রশিদ, মুক্তি জোটের মো. আমির হোসেন ফরায়েজী, বাসদের কামরুন নাহার সাথী ও গণঅধিকার পরিষদের মোবারক হোসনে।
কুমিল্লা-৭ (চান্দিনা) আসনে বিএনপির রেদোয়ান আহমেদ, চান্দিনা উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মোশারফ হোসেন, স্বতন্ত্র আতিকুল আলম শাওন (বিএনপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা এতেশামুল হক, মুক্তিজোটের সুনীল কুমার কর, খেলাফত মজলিসের সোলাইমান খাঁন ও স্বতন্ত্র মাওলানা সালেহ সিদ্দিকী।
কুমিল্লা-৮ (বরুড়া) আসনে বিএনপির জাকারিয়া তাহের সুমন, জামায়াতের সফিকুল আলম হেলাল, জাতীয় পার্টির নুরুল ইসলাম মিলন ও এইচ এম এম ইরফান, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির মো. মফিজ উদ্দিন, বিএনপির মো. গোলাম মোর্শেদ, বাসদের মোহাম্মদ আলী আশরাফ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. গোলাম সাদেক, খেলাফত মজলিসের মো. জোবায়ের হোসেন ও ইসলামী ঐক্যজোটের আবদুল কাদের।
কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) আসনে বিএনপির আবুল কালাম, জামায়াতের ড. সৈয়দ একেএম সরওয়ার উদ্দিন ছিদ্দিকী, স্বতন্ত্র সামিরা আজিম দোলা (বিএনপি) ও রশিদ আহমেদ হোসাইনী (বিএনপি), জাতীয় পার্টির গোলাম মোস্তফা কামাল, ইসলামী আন্দোলনের সেলিম মাহমুদ, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের আবু বকর সিদ্দিক, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের মিজানুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. মাহবুবুর রহমান, খেলাফত মজলিসের আবদুল হক আমিনী, স্বতন্ত্র ইয়াছির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক, মোহাম্মদ মফিজুর রহমান ও মোহাম্মদ আবুল কাশেম।
কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট ও লালমাই) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আবদুল গফুর ভুঁইয়া, বিএনপি থেকে মোবাশ্বের আলম ভুঁইয়া, জামায়াতের মো. ইয়াছিন আরাফাত, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের কাজী নুর আলম সিদ্দিকী, আমজনতা দলের আবদুল্লাহ আল নোমান, বাংলাদেশ কংগ্রেসের হাসান আহমেদ, গণঅধিকার পরিষদের রমিজ বিন আরিফ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. শামছুদ্দোহা ও স্বতন্ত্র মোস্তফা সাজ্জাদ হাসান।
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে জামায়াতের ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, বিএনপির কামরুল হুদা, রবাংলাদেশ কংগ্রেসের আ ফ ম আবদুর রহিম, জাতীয় পাটির মো. মাইন উদ্দিন, গণফ্রন্টের আলমগীর হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহিউদ্দিন শহিদ, মুক্তিজোটের মোহাম্মদ ইউসুফ ও স্বতন্ত্র মো. তৌহিদুল ইসলাম।
জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন