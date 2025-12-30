পঞ্চগড়ে টানা চারদিন সূর্যের দেখা নেই

পঞ্চগড়ে টানা চারদিন সূর্যের দেখা নেই
শীতপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে জেঁকে বসেছে শীত। টানা চারদিন সূর্যের দেখা নেই। হিমেল বাতাসে কনকনে শীত অনুভূত হচ্ছে। ঘন কুয়াশা না থাকলেও রাতভর টিপটিপ করে বৃষ্টির মতো কুয়াশা ঝরছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুর পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। সকাল ৯টায় রাতের (সর্বনিম্ন) তাপমাত্রা ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ০ ডিগ্রি। দিনের (সর্বোচ্চ) তাপমাত্রা আবারো কমে ১৬ দশমিক ৭ থেকে কমে রেকর্ড করা হয় ১৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার পর দিনভর হালকা কুয়াশার সঙ্গে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আকাশ। আর উত্তরের থেকে বেয়ে আসে হিমশীতল বাতাস। হাড় কাঁপানো শীতে দৈনন্দিন আয় কমে গেছে দিনমজুর মানুষের। দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, চারদিন ধরে ঠিকমতো সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। দিনের তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে হাড় কাঁপানো শীত অনুভূত হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ০ ডিগ্রি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমে ১৬ দশমিক ৭ থেকে ১৬ দশমিক ২ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়।
সফিকুল আলম/এফএ