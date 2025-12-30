সুনামগঞ্জের ৫ আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন যারা

সুনামগঞ্জের ৫ আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন যারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম দাখিলের শেষ দিনে সুনামগঞ্জের পাঁচটি সংসদীয় আসনে মোট ৩৯ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে এ তথ্য জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া।
সুনামগঞ্জ-১
এ আসনে বিএনপির দুই প্রার্থী আনিসুল হক ও কামরুজ্জামান কামরুল, জামায়াতের তোফায়েল আহমদ, ইসলামি আন্দোলনের মো.রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলাদেশ নেজামে ইসলামের মাওলানা মুজ্জাম্মিল হক তালুকদার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. নাছির চৌধুরী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
সুনামগঞ্জ-২
এ আসনে বিএনপির মনোনীত দুই প্রার্থী নাসির উদ্দীন চৌধুরী ও তাহির রায়হান চৌধুরী পাভেল মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এছাড়া জামায়াতের মোহাম্মদ শিশির মনির, খেলাফত মজলিসের মো. সাখাওয়াত হোসেন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নিরঞ্জন দাস, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন ঋতেশ রঞ্জন দেব।
সুনামগঞ্জ-৩
এ আসনে মনোনয়ন দাখিল করেছেন বিএনপির মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ, জামায়াতের ইয়াসিন খান, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশর শোয়াইব আহমদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো.আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ শাহিনূর পাশা চৌধুরী, এবি পার্টির সৈয়দ তালহা আলম, স্বতন্ত্র প্রার্থী হুসাইন আহমেদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদ আলী, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো.মাহফুজুর রহমান খালে (তুষার) মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
সুনামগঞ্জ-৪
এ আসনে বিএনপির নূরুল ইসলাম, জামায়াতের মো. সামছ উদ্দিন, জাতীয় পার্টির নাজমুল হুদা, স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন, মোহাম্মদ আবিদুল হক, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের শহীদুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আজিজুল হক মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
সুনামগঞ্জ-৫
এ আসনে বিএনপির কলিমউদ্দিন আহমেদ মিলন, জামায়াতের আবু তাহির মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান চৌধুরী, এলডিপির মো. মাহফুজুর রহমান খালেদ, খেলাফত মজলিসের মো.আমিরুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মো.আজিজুল হক, খেলাফত মজলিসের মো. আব্দুল কাদির, স্বতন্ত্র মো.সিরাজুল ইসলাম মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।
লিপসন আহমেদ/এএইচ/জেআইএম