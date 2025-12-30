দিনাজপুরের ৬ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৪৮ জন

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:১৬ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে দিনাজপুরের ৬টি সংসদীয় আসনে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াসহ মোট ৪৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) নির্ধারিত শেষ দিনে প্রার্থীরা নিজ নিজ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এসব মনোনয়নপত্র জমা দেন।

জেলা নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ -কাহারোল) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৭ জন প্রার্থী। তারা হলেন-বিএনপির মো. মনজুরুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর মো. মতিউর রহমান, জাতীয় পাটির মো. শাহিনুর ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের মো. রিজুয়ানুল ইসলাম, জাকের পাটির রঘুনাথ চন্দ্র রায়, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. চাঁন মিয়া ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মনজুরুল হক চৌধুরী।

দিনাজপুর-২ (বোচাগঞ্জ-বিরল) আসনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন-বিএনপির মো. সাদিক রিয়াজ, জামায়াতে ইসলামী এ কে এম আফজালুল আনাম, জাতীয় পাটির মো. জুলফিকার হোসেন, জাতীয় পাটি (জেপি) সুধীর চন্দ্র শীল, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মো. মোকাররম হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জোবায়ের সাইদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুহা. রেদওয়ানুল কারীম, স্বতন্ত্র প্রার্থী আনোয়ার চৌধুরী জীবন ও মো. আ ন ম বজলুর রশিদ।

দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- বিএনপির বেগম খালেদা জিয়া ও সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, জামায়াতে ইসলামীর মো. মাইনুল আলম, জাতীয় পাটির আহমেদ শফি রুবেল, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রেজাউল করিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটির অমৃত কুমার রায়, জনতার দলের মো. রবিউল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. খাইরুজ্জামান, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের কিবরিয়া হোসেন, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের লায়লা তুল রীমা।

দিনাজপুর-৪ (খানসামা-চিরিরবন্দর) আসনে ৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তারা হলেন- বিএনপির মো. আখতারুজ্জামান মিয়া, জামায়াতে ইসলামীর মো. আফতাব উদ্দীন মোল্লা, জাতীয় পাটির মো. নুরুল আমিন শাহ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আনোয়ার হোসাইন।

দিনাজপুর-৫(পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী) আসনে ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এরা হলেন-বিএনপির এ কে এম কামরুজ্জামান, জামায়াতে ইসলামীর মো. আনোয়ার হোসেন, এনসিপির মো. আব্দুল আহাদ, জাতীয় পাটির মো. কাজী আব্দুল গফুর, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. আব্দুল কাদের চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. হযরত আলী বেলাল, মো. রুস্তম আলী, এজেডএম রেজওয়ানুল হক, এসএম জাকারিয়া বাচ্চু, আম জনতার দলের প্রার্থী মো. ইব্রাহিম আলী মণ্ডল।

দিনাজপুর-৬ (বিরামপুর-হাকিমপুর-নবাবগঞ্জ-ঘোড়াঘাট) আসনে ৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, বিএনপির আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর মো. আনোয়ারুল ইসলাম, জাতীয় পাটির অ্যাডভোকেট মো. রেজাউল হক, আমার বাংলাদেশ পাটির (এবি পাটি) মো. আব্দুল হক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের মো. আব্দুল হাকিম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. নুর আলম সিদ্দিক, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. শাহনেওয়াজ ফিরোজ শুভ ও মো. আব্দুল্লাহ।

দিনাজপুর জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলাম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ৪৮ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের বিষয়টি রাত ১০ টয় নিশ্চিত করেছেন।

এমদাদুল হক মিলন/এমএন/জেআইএম

