প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
গাজীপুরের ৫ আসনে ৫৩ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের শেষ দিন সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকাল ৫টা পর্যন্ত গাজীপুরে উৎসবমুখর পরিবেশে ৫৩ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

গাজীপুর-১
এ আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন আট প্রার্থী। তারা হলেন, মো. মজিবুর রহমান (বিএনপি), শাহ্ আলম বকশী (জামায়াত), মাওলানা জিএম রুহুল আমিন (বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন), এসএম শফিকুল ইসলাম (জাতীয় পার্টি), চৌধুরী ইরাদ আহম্মেদ সিদ্দিকী (বাংলাদেশ লেবার পার্টি), আতিকুল ইসলাম (গণফ্রন্ট), তাসলিমা আক্তার (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-মার্কসবাদী) এবং এমারাত হোসেইন আরিফ (স্বতন্ত্র)।

গাজীপুর-২
এ আসনে মোট ১৮ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, এম. মনজুরুল করিম রনি (বিএনপি), তার স্ত্রী তাপসী তন্ময় চৌধুরী (স্বতন্ত্র), মুহাম্মদ হোসেন আলী (জামায়াত), হানিফ সরকার (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. সালাহ উদ্দিন সরকার (স্বতন্ত্র), মো. জিয়াউল কবির (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), মাসুদ রেজা (বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- মার্কসবাদী), আতিকুল ইসলাম (গণফ্রন্ট), জিৎ বড়ুয়া (স্বতন্ত্র), সরকার তাসলিমা আফরোজ (ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ), মো. মাহবুব আলম (জাতীয় পার্টি), মো. ইস্রাফিল মিয়া (জাতীয় পার্টি), খন্দকার রুহুল আমিন (খেলাফত মজলিশ), মো. শরিফুল ইসলাম (জনতার দল), মো. আব্দুল কাউয়ুম (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল), আব্বাস ইসলাম খান (এবি পার্টি), আলী নাছের খান (এনসিপি) ও মাহফুজুর রহমান খান (গণ অধিকার পরিষদ)।

গাজীপুর- ৩
এ আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ১০ প্রার্থী। তারা হলেন এস. এম. রফিকুল ইসলাম (বিএনপি), মো. জাহাঙ্গীর আলম (জামায়াত), মুহাম্মদ এহসানুল হক (খেলাফত মজলিস), গোলাম সাব্বির আলী (স্বতন্ত্র), মো. নাজিম উদ্দিন (জাতীয় পার্টি), হা. মাও. মুফতি শামীম আহমদ (ইসলামী ঐক্যজোট), মো. ইজাদুর রহমান চৌধুরী (স্বতন্ত্র), আলমগীর হোসাইন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. কৌশিক আহামেদ (আমার বাংলাদেশ পার্টি) এবং আশিকুল ইসলাম পিয়াল (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল)।

গাজীপুর-৪
এ আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৯ প্রার্থী। তারা হলেন, শাহ রিয়াজুল হান্নান (বিএনপি), সালাহ উদ্দিন আইউবী (জামায়াত), মানবেন্দ্র দেব (সিপিবি), মো. জাকির হোসেন (আম জনতার দল), মো. কাজিম উদ্দিন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), এনামুল কবীর (জাতীয় পার্টি), মনির হোসাইন (ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-এনপিপি), মোহাম্মদ শফিউল্লাহ (স্বতন্ত্র) এবং মো. আবুল হাসেম (স্বতন্ত্র)।

গাজীপুর–৫
এ আসনে ৮ প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তারা হলেন, এ কে এম ফজলুল হক মিলন (বিএনপি), মো. খায়রুল হাসান (জামায়াত), মো. আল আমিন দেওয়ান (ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ), কাজল ভূঞা (গণফোরাম), মো. আজম খান (জনতার দল), রুহুল আমিন (খেলাফত মজলিস), গাজী আতাউর রহমান (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) ও ডা. মো. সফিউদ্দিন সরকার (জাতীয় পার্টি)।

