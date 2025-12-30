  2. দেশজুড়ে

মিয়া গোলাম পরওয়ারের পেশা ব্যবসা, রয়েছে কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার/ছবি-সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের ব্যবসা পেশা থেকে বার্ষিক আয় সাড়ে চার লাখ টাকা। তার এক কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় তিনি এসব তথ্য উল্লেখ করেছেন।

নির্বাচনি হলফনামা অনুযায়ী, মিয়া গোলাম পরওয়ারের আয়ের উৎস ব্যবসা। বার্ষিক আয় চার লাখ ৬৭ হাজার ৫০০ টাকা। তার কাছে নগদ অর্থ রয়েছে পাঁচ লাখ ৯০ হাজার টাকা। ব্যাংকে রয়েছে সাত লাখ ২৪ হাজার ৭৩৩ টাকা। স্ত্রীর কাছে রয়েছে দুই হাজার ৬৭৫ টাকা এবং ১৫ ভরি সোনা, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে ২২ লাখ টাকা।

মিয়া গোলাম পরওয়ার আরও উল্লেখ করেছেন, তার এক কোটি টাকার স্থাবর ও প্রায় ১৪ লাখ টাকার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) খুলনা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে খুলনা-৫ আসনে আসন্ন নির্বাচনে লড়তে মনোনয়নপত্র জমা দেন মিয়া গোলাম পরওয়ার।

আরিফুর রহমান/এসআর/এএসএম

