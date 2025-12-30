লালমনিরহাটের ৩ আসনে ২৭ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

লালমনিরহাটের ৩ আসনে ২৭ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে লালমনিরহাট জেলার তিনটি আসনে মোট ২৭ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তিনটি আসন মিলিয়ে মোট ২৯টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হলেও শেষ পর্যন্ত জমা পড়েছে ২৭টি। তবে এই তিনটি আসনের কোনোটিতেই এনসিপির (জাতীয় নাগরিক পার্টি) কোনো প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেননি।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে লালমনিরহাট জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এস এম রকিব হায়দার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, লালমনিরহাটের তিনটি আসনে মনোনয়নপত্র বিক্রির সংখ্যা ছিলো ২৯টি। এর মধ্যে লালমনিরহাট-১ আসনে ১১টি, লালমনিরহাট-২ আসনে ১০টি এবং লালমনিরহাট-১ আসনে ৮টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়।
জমাদান শেষে চূড়ান্ত চিত্র, লালমনিরহাট-১ আসনে জমা পড়েছে ১১টি। লালমনিরহাট-২ আসনে জমা পড়েছে ৯টি, লালমনিরহাট-৩ আসনে জমা পড়েছে ৭টি।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে প্রার্থীরা উৎসবমুখর পরিবেশে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এসে মনোনয়নপত্র জমা দেন।
লালমনিরহাট-১ আসন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির প্রার্থী মো. হাসান রাজীব প্রধান, জামায়াতে ইসলামী থেকে মো. আনোয়ারুল ইসলাম রাজু, শিহাব আহমেদ (স্বতন্ত্র), মো. মশিউর রহমান রাঙ্গা (জাতীয় পার্টি), হাবিব মো. ফারুক (বাংলাদেশ জাসদ), মো. আবু রাইয়ান আশয়ারী (এবি পার্টি), মোহাম্মদ ফজলুল করিম শাহারিয়া (ইসলামী আন্দোলন), মো. শুভ আহমেদ (লেবার পার্টি), আবু সামা মো. রেদওয়ানুল হক (স্বতন্ত্র), মো. আবুল কাশেম, মো. রেজাউল করিম (স্বতন্ত্র)।
লালমনিরহাট-২ আসন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির প্রার্থী মো. রোকন উদ্দিন বাবুল, মো. ফিরোজ হায়দার (জামায়াতে ইসলামী), মো. মমতাজ আলী (স্বতন্ত্র), মো. বাদশা মিয়া (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট), মো. মাহাফুজুর রহমান (ইসলামী আন্দোলন), মো. শামীম কামাল (জনতার দল), মো. আব্দুর রহমান (স্বতন্ত্র), মো. এলাহান উদ্দিন (জাতীয় পার্টি), নিমাই চন্দ্র রায় (কমিউনিস্ট পার্টি)।
লালমনিরহাট-৩ আসন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির প্রার্থী আসাদুল হাবিব দুলু, আবু তাহের (জামায়াতে ইসলামী), মো. ফিরোজ কবির (এবি পার্টি), মো. জাহিদ হাসান (জাতীয় পার্টি), দীপক কুমার রায় (গণসংহতি আন্দোলন), মধুসূদন রায় (কমিউনিস্ট পার্টি), মো. আমিনুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন)
