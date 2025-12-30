নড়াইলের ২ আসনে ২৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

নড়াইলের ২ আসনে ২৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নড়াইল-১ ও নড়াইল-২ আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলনসহ মোট ২৪ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে একজন নারী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নড়াইল-১ (কালিয়া ও সদরের একাংশ)
এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম জামায়াতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি সংগঠন মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কায়সার এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ইসলামী আন্দোলন নড়াইল জেলা শাখার উপদেষ্টা হযরত মাওঃ আব্দুল আজিজ মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ।
নড়াইল-২ (লোহাগড়া উপজেলা ও সদরের একাংশ)
এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর দলীয় এমপি প্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর নড়াইল জেলা আমীর মোঃ আতাউর রহমান বাচ্চু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ইসলামী আন্দোলন নড়াইল জেলা শাখার সহ-সভাপতি মাওঃ তাজুল ইসলাম, খেলাফত মজলিস থেকে মুফতি আবদুল হান্নান সরদার, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক জোটের মোঃ সোয়েব আলী এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ফরিদা ইয়াসমিন।
প্রসঙ্গত নড়াইল-১ আসনে মোট ভোটার ২ লাখ ৯৪ হাজার ১৫৫ এবং নড়াইল-২ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৯০ হাজার ৯৮৭ জন।
হাফিজুল নিলু/এনএইচআর/এএসএম