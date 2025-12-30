ঢাকা-বরিশাল নৌরুটে লঞ্চ চলাচল শুরু
ঘন কুয়াশার কারণে দুই দিন বন্ধ থাকার পর বরিশাল-ঢাকা নৌ রুটে লঞ্চ চলাচল শুরু হয়েছে। নৌযান চলাচল শুরু হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাত থেকে বরিশাল-ঢাকা রুটে লঞ্চ চলাচল শুরু হবে। এর আগে দুপুর থেকে অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচলের অনুমতি দেয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।
বরিশাল নদীবন্দর সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ৪টি লঞ্চ ছেড়ে যাবে। পাশাপাশি ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশে চারটি লঞ্চ ছেড়ে যাবে। এ ছাড়া ঢাকা থেকে চাঁদপুর-বরিশাল-ঝালকাঠি রুটেও একটি লঞ্চ যাবে।
এর আগে ঘন কুয়াশার কারণে গত ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বরিশাল নদীবন্দর থেকে ঢাকাগামী পাঁচটি লঞ্চের যাত্রা বাতিল করা হয়।
বিআইডব্লিউটিএ বরিশাল নদীবন্দরের নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ-পরিচালক মো. সোলায়মান হোসেন বলেন, ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকা অফিসের নির্দেশে বরিশাল-ঢাকা রুটের যাত্রা বাতিল করা হয়েছিলো। আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ায় মঙ্গলবার থেকে আবার লঞ্চ চলাচল শুরু হয়েছে।
