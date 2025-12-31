  2. দেশজুড়ে

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৮:২৬ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) ভোর রাত সাড়ে ৪টা থেকে এই রুটে ফেরি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিআইডব্লিউটিসি ও ঘাট সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর থেকেই পদ্মা নদীতে কুয়াশার তীব্রতা বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে কুয়াশার চাদরে নৌপথের দিকনির্দেশক বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এতে মাঝপদ্মায় ফেরি চলাচলে ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় ভোর সাড়ে ৪টা থেকে ফেরি চলাচল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ঘাট কর্তৃপক্ষ।

এদিকে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েছেন দক্ষিণাঞ্চল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী যানবাহন ও যাত্রীরা।

বিআইডব্লিউটিসির দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বলেন, কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে ‌ভোর সাড়ে ৪টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। কুয়াশার ঘনত্ব কমে আসলে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হবে। বর্তমানে ১৫‌টি ফেরি চলাচল করছে। এর ম‌ধ্যে ৫টি ফেরি রয়েছে দৌলতদিয়া প্রান্তে। তবে কোনো সিরিয়াল নাই।

রুবেলুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।