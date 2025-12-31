ইজতেমা ময়দানে ‌খুরুজের জোড় বন্ধের নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

ইজতেমা ময়দানে খুরুজের জোড় বন্ধের নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে আগামী জানুয়ারি মাসের শুরুতে নির্ধারিত ‘খুরুজের জোড়’ স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে নির্বাচন পূর্ব সময়ে ইজতেমা ময়দানে যে-কোনো ধরনের সমাবেশ না করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখা-৬-এর উপ-সচিব মো. আনোয়ার পারভেজ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়। তাবলীগ জামাত বাংলাদেশের আহলে শুরার মাদ্রাসা উলুমি দীনিয়া মালওয়ালী মসজিদের খতিব ও প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ জুবায়ের বরাবর এই চিঠি পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, আগামী ২ থেকে ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ‘খুরুজের জোড়’ এবং ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ‘বিশ্ব ইজতেমা-২৬’ অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সময়সূচি অনুযায়ী কোনো সমাবেশ না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
মন্ত্রণালয়ের এই চিঠির অনুলিপি ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে, আগামী ২-৪ জানুয়ারি তাবলীগ জামাত বাংলাদেশ (শুরায়ী নেজাম)-এর ব্যবস্থাপনায় খুরুজের জোড় অনুষ্ঠানের জন্য মাঠ প্রস্তুতির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। এই জোড়ে মূলত যারা আল্লাহর রাস্তায় চিল্লা, তিন চিল্লা ও বিদেশ সফরের উদ্দেশ্যে বের হবেন, তাদের অংশগ্রহণের কথা ছিল।
এ বিষয়ে তাবলীগ জামাত বাংলাদেশের (শুরায়ী নেজাম) মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান জানান, এটি কোনো ইজতেমা নয়, বরং সীমিত পরিসরে খুরুজের একটি প্রস্তুতিমূলক জোড়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নির্ধারিত সময় অনুযায়ী টঙ্গীতে ৫৯তম বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পরেই তা আয়োজিত হতে পারে।
মো. আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম