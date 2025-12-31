টাঙ্গাইলে ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪

টাঙ্গাইলে ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪
টাঙ্গাইলে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছেন পুলিশ। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে জেলা পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- শাহজাহান মিয়া, সুজন আহমদ, এস.কে আলম, সাব্বির হোসেন তালুকদার, মঞ্জু মিয়া, সেলিম রেজা, আব্দুল্লাহ, সোহেল আমির, রকিবুল ইসলাম, সাগর মিয়া, মো. খোকন, মোস্তফা কামাল, ফেরদৌস আলম ও মো. লিমন। তাদেরকে বিশেষ অভিযান ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেফতারকৃত আসামিরা টাঙ্গাইল সদর থানা, নাগরপুর, বাসাইল, মির্জাপুর, সখিপুর, কালিহাতি, ঘাটাইল, মধুপুর, গোপালপুর ও ভূঞাপুর থানার বিভিন্ন মামলার এজাহারভুক্ত ও সন্দিগ্ধ আসামি। তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সহিংসতা, হামলা, মারধর, হত্যাচেষ্টা, ভয়ভীতি দেখানো, চাঁদাবাজি, বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা উল্লেখ করা রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের টাঙ্গাইল আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এএসএম