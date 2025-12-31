  2. দেশজুড়ে

জাহিদ পাটোয়ারী
প্রকাশিত: ০২:৫৩ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
হাসনাত আব্দুল্লাহর বাড়ি-গাড়ি কিছুই নেই, রয়েছে ৫০ লাখ টাকার সম্পদ

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ। তার নির্বাচনি হলফনামায় নিজের আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন।

কুমিল্লা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যলয়ে জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তার নামে বাড়ি, গাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট কিংবা ভবন কিছুই নেই। তবে তার বার্ষিক আয় ১২ লাখ ৫৩ হাজার ৫৩৯ টাকা। হাতে নগদ অর্থ রেয়েছে ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ব্যাংকে জমা রয়েছে ২৬ লাখ টাকার সোনা। স্থাবর-অস্থাবর মিলেয়ে তার মোট ৫০ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে। পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল বলে হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেছেন।

হাসনাত আব্দুল্লাহ আরও উল্লেখ করেছেন, এক লাখ টাকার আসবাবপত্র ও ৬৫ হাজার টাকার বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পণ্য রয়েছে তার। তার নামে কোথাও কোনো মামলা বা অভিযোগ নেই। তিনিসহ তার পরিবারের কারো নামে ব্যাংক বা আর্থিক কোনো প্রতিষ্ঠানে ঋণ নেই। বর্তমানে তিনি ব্যবসা করছেন বলে হলফনামার পেশা বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন।

হাসনাত আব্দুল্লাহর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ডিগ্রি।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আয়কর রিটার্নে হাসনাত আব্দুল্লাহ ১২ লাখ ৫৩ হাজার ৫৩৯ টাকা আয় দেখিয়েছেন। আয়কর নথি অনুযায়ী তার দেখানো সম্পদের পরিমাণ ৩১ লাখ ৬৭ হাজার ৬১৯ টাকা। এর বিপরীতে তিনি আয়কর পরিশোধ করেছেন এক লাখ ৫ হাজার ৫৩১ টাকা।

হাসনাত আব্দুল্লাহ এবারই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও চারবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী।

এই আসনে ৪ লাখ ১০ হাজার ৫৫৯ জন ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১৫ হাজার ২৩৭ জন এবং নারী ভোটার এক লাখ ৯৫ হাজার ৩১৯ জন।

