নোয়াখালী-৬

হান্নান মাসউদের প্রতিদ্বন্দ্বী বাবা আবদুল মালেক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:২৯ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হয়েছেন তার বাবা আমিরুল ইসলাম মো. আবদুল মালেক।

তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি) হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া এ আসনে বিএনপি, জামায়াতসহ আরও ১২ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পাঠানো মনোনয়পত্র জমাদানের চূড়ান্ত তালিকা থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি) প্রার্থী আমিরুল ইসলাম মো. আবদুল মালেক বুড়িরচর ইউনিয়নের উত্তর সাগরিয়া গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের ছেলে। তার প্রস্তাবকারী হয়েছেন জাতীয় নাগরির পার্টির (এনসিপি) হাতিয়া উপজেলার আহ্বায়ক শামছল তিব্রিজ।

আমিরুল ইসলাম মো. আবদুল মালেকের প্রার্থিতার বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন জাতীয় নাগরির পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ।

তিনি বলেন, নানা ষড়যন্ত্রের মুখে পরিবারের একজনকে প্রার্থী রাখার প্রয়োজনেই তিনি প্রার্থী হয়েছেন। এছাড়াও এনসিপির জোটের জামায়াত, এলডিপিসহ আরও অন্তত তিনজন প্রার্থী হয়েছেন। মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাই শেষে এদের অনেকেই নিজেদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেবেন।

জানতে চাইলে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এক পরিবারের দু’জন প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে আইনি কোনো বাধা নেই। সেক্ষেত্রে যাচাইবাছাই প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করারও কোনো সুযোগ নেই।

নোয়াখালী-৬ আসনে ছেলে আবদুল হান্নান মাসউদ, তার বাবা আমিরুল ইসলাম মো. আবদুল মালেক ছাড়াও প্রার্থী হয়েছেন আরও ১২ জন।

তারা হলেন- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মো. মাহবুবের রহমান শামীম, জাতীয় পার্টির এ টি এম নাবী উল্যাহ, স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) তানবীর উদ্দিন (জেলা বিএনপির সদস্য), স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) মোহাম্মদ ফজলুল আজিম (সাবেক সংসদ সদস্য ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি), স্বতন্ত্র শামীমা আজিম (ফজলুল আজিমের স্ত্রী), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) মোহাম্মদ আবদুল মোতালেব, গণ অধিকার পরিষদের (জিওপি) মোহাম্মদ আজাহার উদ্দিন, জামায়াতে ইসলামীর শাহ মোহাম্মদ মাহফজুল হক, জাতীয় পার্টির (জাপা) নাছিম উদ্দিন মো. বায়েজীদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. নুরুল ইসলাম শরীফ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মোহাম্মদ আবুল হোসেন, স্বতন্ত্র মুহাম্মদ নুরুল আমীন।

নোয়াখালীর ছয়টি সংসদীয় আসনে ৮৮ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে জমা দিয়েছেন ৬২ প্রার্থী। ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রম চলবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে।

