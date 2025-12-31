ডা. তাহেরের চেয়ে স্ত্রীর সম্পদ ৫ গুণ বেশি

ডা. তাহেরের চেয়ে স্ত্রীর সম্পদ ৫ গুণ বেশি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসন থেকে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী দলের নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও বার্ষিক আয় মিলে তার মোট সম্পদ এক কোটি ৮৫ লাখ টাকার। তবে স্ত্রী ডা. হাবিবা চৌধুরী পাঁচ কোটি ৫০ লাখ টাকা সম্পদের মালিক। স্বামী-স্ত্রী দুজনই পেশায় চিকিৎসা সেবা উল্লেখ করেছেন।
হলফনামায় ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের উল্লেখ করেছেন, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে মোট ৩৫টি মামলা হয়েছিল। তবে এসব মামলার বেশিরভাগই আদালতের আদেশে স্থগিত, প্রত্যাহার অথবা চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে এসব মামলার কোনোটি তার সংসদ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত বাধা নয় বলে হলফনামায় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) কুমিল্লা জেলা রিটার্নিং অফিসার কার্যালয়ে জমা দেওয়া হলফনামায় তিনি এসব তথ্য উল্লেখ করেছেন।
আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের নামে মোট ১০ শতক কৃষিজমি এবং ১৫ শতক অকৃষি জমি রয়েছে। যার অর্জনকালীন মূল্য ২২ লাখ ১৬ হাজার টাকা। তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ০.৮ একর ১৫ কাঠা জমি। যার মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৩২ লাখ ৫৬ হাজার ৮৬৫ টাকা। স্ত্রীর নামে বাড়ি রয়েছে তিনটি, যার মূল্য তিন কোটি ২২ লাখ ৫৩ হাজার ৭০০ টাকা। ডা. তাহেরের নামে স্থাবর সম্পদ রয়েছে এক কোটি টাকার। আর তার স্ত্রীর রয়েছে পাঁচ কোটি ৫০ লাখ টাকার সম্পদ।
ব্যাংকে স্ত্রীর নামে জমা রয়েছে সাত লাখ ৫৯ হাজার ১৩২ টাকা। এর পাশাপাশি এক্সিম ব্যাংকের গুলশান শাখায় ৯ লাখ ৪৬ হাজার ৪৬৭ টাকা এবং সিটি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবে তিন হাজার ৪৮৫ টাকা রয়েছে। সঞ্চয়পত্র রয়েছে চার লাখ ১ হাজার ৫৯৬ টাকার। বর্তমানে স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ এক কোটি ৭০ লাখ টাকা।
জামায়াতে ইসলামী নায়েবে আমির তাহেরের হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ৫১ লাখ ৮ হাজার ২২৪ টাকা। আর স্ত্রীর আছে নগদ ২১ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৮ টাকা।
সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের কুমিল্লা সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান হওয়ার কারণে মেডিকেল কলেজের নামে তিন কোটি ১৪ লাখ ৭৪ হাজার টাকা কুমিল্লা এক্সিম ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে।
স্ত্রীর নামে ইসলামী ব্যাংকে ৯ লাখ ৪ হাজার ১০৭ টাকা, আল আরাফা ব্যাংক ১ লাখ ৪৪ হাজার ২৬৯ টাকা ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে ২৭ লাখ ২ হাজার ৩৪৭ টাকা ঋণ রয়েছে।
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ডেকরা গ্রামের বাসিন্দা ডা. তাহের। তার বাবা প্রয়াত সৈয়দ মোদেরুল হক চৌধুরী। মা আকসিরে জাহান চৌধুরী।
