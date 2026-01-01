পঞ্চগড়ে ফের মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি

পঞ্চগড়ে ফের মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি
উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে আবারও কমেছে রাতের তাপমাত্রা। শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল ৯ টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়ায় আবহাওয়া অফিস।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে দিনের (সর্বোচ্চ) তাপমাত্রা ১৪ দশমিক ৪ থেকে বেড়ে রেকর্ড করা হয় ২২ দশমিক ৭ ডিগ্রি।
তেঁতুলিয়া উপজেলাসহ আশপাশের এলাকায় কয়েকদিন ধরে হালকা কুয়াশার সঙ্গে উত্তরের হিমশীতল বাতাসে কনকনে শীত অনুভূত হয়। তবে বৃহস্পতিবার সকালে রোদ ছড়িয়ে পড়লে কমে যায় শীতের তীব্রতা। কিন্তু বিকেলের পর থেকে পরদিন মৃদু শৈত্যপ্রবাহের ফলে বিকেলের পর থেকে কনকনে শীতে খেটে খাওয়ার মানুষের মধ্যে দুর্ভোগ দেখা দেয়।
এর আগে ১০ ডিসেম্বর চলতি শীত মৌসূমের সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় তেঁতুলিয়ায়। এরপর টানা ৯ দিন ধরে চলে প্রথম দফার মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উঠানামা করে ৯ থেকে ১০ এর মধ্যে।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৪ দশমিক ৪ থেকে বেড়ে ২২ দশমিক ৭ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়। ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা থাকলেও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চারদিকে রোদ ছড়িয়ে পড়লে শীতের তীব্রতা অনেকটাই কমে যায়।
সফিকুল আলম/এনএইচআর/এএসএম