রাঙ্গামাটিতে স্বতন্ত্রপ্রার্থী পহেল চাকমার মনোনয়নপত্র অবৈধ

রাঙ্গামাটিতে স্বতন্ত্রপ্রার্থী পহেল চাকমার মনোনয়নপত্র অবৈধ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাঙ্গামাটি আসনে আট প্রার্থীর জমা করা মনোনয়নপত্র যাচাই-বাঁচাই করেছে রিটানিং কর্মকর্তা। বাছাই শেষে স্বতন্ত্রপ্রার্থী পহেল চাকমার মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১লা জানুয়ারি) সকালে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্রের কাগজপত্র যাচাই বাছাই সম্পন্ন করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফী।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করা আট প্রার্থীর মধ্যে ছয়জনের মনোনয়নপত্র বৈধ, একজনের স্থগিত এবং একমাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়।
এসময় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিশাত শারমিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জসিম উদ্দিন, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান ও নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থী এবং প্রার্থীর মনোনীত প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মুহাম্মদ জসিম উদ্দিনের মনোনয়নপত্রের জমাকৃত কাগজ পত্রের অসংগতি থাকায় আজ বিকেল ৫টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়। অপরদিকে স্বতন্ত্রপ্রার্থীর সংসদীয় আসনের এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর নেওয়ার কথা থাকলেও কিছু স্বাক্ষর কম থাকায় স্বতন্ত্রপ্রার্থী পহেল চাকমার মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেন রিটানিং কর্মকর্তা নাজমা আশরাফী।
স্বতন্ত্রপ্রার্থী পহেল চাকমা বলেন, বিশালসংখ্যক স্বাক্ষর নিতে গিয়ে কিছুসংখ্যক স্বাক্ষর কম হয়েছে এজন্য আমার মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়। আমি এর বিরুদ্ধে আপিল করবো। আশা করি আপিলে আমার প্রার্থিতা ফিরে পাবো।
কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফী বলেন, প্রার্থীদের জমাকৃত কাগজপত্র পরিপূর্ণ থাকায় এবং কোনো অভিযোগ না থাকায় ছয় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তবে জমাকৃত কাগজপত্রের অসংগতি থাকায় একজনের মনোনয়নপত্র স্থগিত এবং স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে এক শতাংশ স্বাক্ষর নেয়ার কথা থাকলেও কিছু স্বাক্ষর কম থাকায় সেটি অবৈধ ঘোষণা করা হয়।
