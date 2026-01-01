  2. দেশজুড়ে

শরীয়তপুর-১ আসনে ৯ প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের মনোনয়ন বাতিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শরীয়তপুর
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
শরীয়তপুর-১ আসনে ৯ প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের মনোনয়ন বাতিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শরীয়তপুর-১ (পালং-জাজিরা) আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। ৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনের আবেদন বৈধ ঘোষণা করা হলেও তথ্যের গরমিল ও নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় ৩ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকালে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগম।

তিনি জানান, শরীয়তপুর-১ আসনে মোট ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে তথ্যের গরমিল ও নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ না করায় এদের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির প্রার্থী নুর মোহাম্মদ মিয়া, দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তবে তাদের আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ রয়েছে বলে জানান জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।

মনোনয়ন বাতিল হওয়া বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির প্রার্থী নুর মোহাম্মদ মিয়া বলেন, দাখিল করা মনোনয়নে আমি আমার একটি পুরাতন সচল একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য উল্লেখ করেছিলাম। এজন্য আমার মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়েছে। তারা বলছেন, মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সদ্য খোলা হতে হবে। তবে আমি এ বিষয়ে আপিল করবো।

স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্রে দাখিলের সঙ্গে এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর নিয়ে আসতে হয়। সেখানে একটি ভোটারের নামের সামনে স্বাক্ষর ছিলো না ও একটি ভোটারের ব্যত্যয় ছিলো বলে আমার মনোনয়নপত্রটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে আমি জমা দেওয়া ভোটারের স্বাক্ষরে এক শতাংশের বেশিই জমা দিয়েছিলাম। তারা চাইলে বাড়তি ভোটারের থেকে যাচাই-বাছাই করতে পারতো। তবে আমি বিষয়টি নিয়ে আপিল করবো।

বিধান মজুমদার অনি/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।