পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে ৭ ঘণ্টা পর ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে ৭ ঘণ্টা পর ফেরি চলাচল স্বাভাবিক
ঘন কুয়াশায় পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে প্রায় ৭ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকাল ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে কুয়াশা কেটে গেলে ফেরি চলাচল শুরু করে ঘাট কর্তৃপক্ষ।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যা থেকেই নদীতে কুয়াশার তীব্রতা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে কুয়াশার ঘনত্ব এতটাই বেড়ে যায় যে নৌপথের চ্যানেল মার্কিং পয়েন্টগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। নৌপথে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দিনগত রাত ৩ টার দিকে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।
বিআইডব্লিউটিসি আরিচা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম জানান, নদীর অববাহিকায় কুয়াশা কেটে গেলে আজকে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে ফিরে চলাচল স্বাভাবিক হয়। দীর্ঘ সময় নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় উভয় ঘাট এলাকায় অপেক্ষমাণ যানবাহনগুলো সিরিয়াল অনুয়ায়ী নৌরুট পারাপার করা হচ্ছে।
মো. সজল আলী/এনএইচআর/জেআইএম