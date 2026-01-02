  2. দেশজুড়ে

এক্সপ্রেসওয়েসহ তিন জায়গায় ৭ গাড়ির সংঘর্ষ, আহত ২০

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মুন্সিগঞ্জ
প্রকাশিত: ১০:৪৬ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
এক্সপ্রেসওয়েসহ তিন জায়গায় ৭ গাড়ির সংঘর্ষ, আহত ২০

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর ও লৌহজংয়ে পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৭টি যানবাহনের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে এক কাভার্ডভ্যানচালক ও বাসচালকসহ তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাত ১টা থেকে শুক্রবার (২ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর উপজেলার ছনবাড়ী ব্রিজের ঢালে ও লৌহজং উপজেলার মেদেনীমন্ডল এলাকায় মাওয়ামুখী লেনে, সব শেষ ভোরে শ্রীনগরে একটি কাভার্ডভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

পৃথক তিনটি দুর্ঘটনায় বেশ কিছু সময় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয় এক্সপ্রেসওয়েতে। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় হাইওয়ে পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন সরিয়ে নিলে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

এক্সপ্রেসওয়েসহ তিন জায়গায় ৭ গাড়ির সংঘর্ষ, আহত ২০

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের ছনবাড়ী ব্রিজে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এ সময় পেছন থেকে আরেকটি ট্রাক বাসটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের ড্রাইভারসহ অন্তত ১৬ জন আহত হন।

পরে খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অবস্থার অবনতি হলে, গুরুতর আহতদের ঢাকা ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান চিকিৎসকরা।

অন্যদিকে মহাসড়কের লৌহজংয়ের মেদেনীমন্ডল এলাকায় একটি দ্রুতগতির পণ্যবাহী কাভার্ডভ্যান ঘন কুয়াশায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ডভ্যানটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেলে চালক ভেতরে আটকে পড়ে। পরে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করে।

এক্সপ্রেসওয়েসহ তিন জায়গায় ৭ গাড়ির সংঘর্ষ, আহত ২০

পরে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাতেই দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আশঙ্কাজনক দুজন হলেন- ট্রাকচালক মো. রিপন মিয়া (৫৫) ও বাসের সুপারভাইজার মো. মানিক মিয়া (৪৪)।

যানবাহন চালকদের মধ্যে সতর্কতার অভাব, ঘন কুয়াশা ও যানবাহনের দ্রুত গতির কারণে এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, বৃহস্পতিবার রাত থেকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এতে সামান্য দূরত্বেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এ কারণে দুর্ঘটনা প্রবণ হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ ওই মহাসড়কটি। এতেই ঘটে দুর্ঘটনা।

তিনি আরও বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত ক্ষতিগ্রস্ত এসব যানবাহনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে হাইওয়ে পুলিশ।

শুভ ঘোষ/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।